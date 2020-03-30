2020-03-30T09:05:22+03:00
Общество

«Не давать этой заразе распространяться»: в Башкирии усилят контроль на улицах

В республики озаботились безопасностью на улицах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На улицах Башкирии могут усилить профилактический контрольНа улицах Башкирии могут усилить профилактический контроль
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Власти Башкирии всерьез озаботились безопасностью на улицах в период угрозы распространения коронавируса. Радий Хабиров на оперативке в правительстве республики рассказал о массовых беспорядках за рубежом и отметил, что «мы этого не допустим никогда».

«Факт массовых вещей происходит – профилактировать незамедлительно. Не давать этой заразе распространяться. Исключительно важно нам сохранить нормальную и спокойную обстановку, – сказал Хабиров. – Мне показывали вчера улицы города Уфы. Они были пусты на несколько сот метров, людей нет. И важно, чтобы в такие моменты не случались какие-то разбойные нападения, особенно в вечернее время особенно. Может, усилить патрулирование нужно».

Закрывая тему, руководитель Башкирии отметил, что задача властей – «дать людям спокойно пересидеть это непростое время».

ИСТОЧНИК KP.RU

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