Радий Хабиров объявил о готовности ввести сухой закон в Башкирии

30 Март 2020 2020-03-30T08:55:25+03:00

Об этом он заявил на оперативном совещании

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 марта, во время оперативного совещания в башкирском правительстве, глава республики Радий Хабиров заявил, что при определенных условиях власти не раздумывая, объявят сухой закон и запретят продажу спиртного. Резкое заявление прозвучало после доклада вице-премьера Ленары Ивановой, которая отметила рост продажи алкоголя в регионе.

- Если мы будем фиксировать увеличение правонарушений, если пойдут факты домашнего насилия, если мы почувствуем пожары и так далее, я не остановлюсь – я объявлю сухой закон. И потом пусть не жалуются на меня, - подчеркнул Хабиров.

Он призвал соответствующие службы пристально наблюдать за ростом негативных явлений в республике. На данный момент в Башкирии не запрещена продажа спиртного в магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU