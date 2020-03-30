Радий Хабиров объявил о готовности ввести сухой закон в Башкирии
Сегодня, 30 марта, во время оперативного совещания в башкирском правительстве, глава республики Радий Хабиров заявил, что при определенных условиях власти не раздумывая, объявят сухой закон и запретят продажу спиртного. Резкое заявление прозвучало после доклада вице-премьера Ленары Ивановой, которая отметила рост продажи алкоголя в регионе.
- Если мы будем фиксировать увеличение правонарушений, если пойдут факты домашнего насилия, если мы почувствуем пожары и так далее, я не остановлюсь – я объявлю сухой закон. И потом пусть не жалуются на меня, - подчеркнул Хабиров.
Он призвал соответствующие службы пристально наблюдать за ростом негативных явлений в республике. На данный момент в Башкирии не запрещена продажа спиртного в магазинах.
ИСТОЧНИК KP.RU