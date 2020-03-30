2020-03-30T09:12:56+03:00
Общество

Радий Хабиров рассказал об анализах чиновников на коронавирус и запретил рукопожатия в правительстве

У сотрудников Дома республики не обнаружен COVID-19
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По словам Хабирова, все члены правительства сдали анализы на коронавирусПо словам Хабирова, все члены правительства сдали анализы на коронавирус
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Радий Хабиров рассказал о результатах анализов на коронавирус, которые сдали члены правительства Башкирии. По словам руководители региона, они отрицательные, у чиновников Белого дома не обнаружен COVID-19.

«Мы периодически это будем делать, потому что наверное в республике именно мы сейчас больше других общаемся с коллегами», - сказал Хабиров.

Кроме того, он попросил воздержаться в ближайшее время от рукопожатий, чтобы исключить возможную передачу вируса. "Мы привыкли, для нас это как факт проявления уважение друг к другу, но давайте договоримся, что не будем"

Сегодня также стало известно, что чиновник из Башкирии не ушел на самоизоляцию после возвращения из путешествия. Руководитель республики поручил его уволить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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