В правительстве Башкирии произошли кадровые перестановки
Сегодня, 30 марта, во время оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров официально объявил о кадровых перестановках. Гостранс Башкирии вместо ушедшего в отставку Тимура Мухаметьянова был назначен 47-летний Алан Марзаев – глава управления дорожного хозяйства республики.
По словам Хабирова, сам экс-руководитель гостранса Башкирии сейчас находится на больничном. Когда он вернется к работе, глава региона объявит о его дальнейшей судьбе.
- Его знания и энергия нам еще пригодятся. О его назначении на другую должность объявим позднее, - подчеркнул Радий Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU