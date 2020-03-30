В правительстве Башкирии произошли кадровые перестановки

30 Март 2020 2020-03-30T08:37:06+03:00

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Сегодня, 30 марта, во время оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров официально объявил о кадровых перестановках. Гостранс Башкирии вместо ушедшего в отставку Тимура Мухаметьянова был назначен 47-летний Алан Марзаев – глава управления дорожного хозяйства республики.

По словам Хабирова, сам экс-руководитель гостранса Башкирии сейчас находится на больничном. Когда он вернется к работе, глава региона объявит о его дальнейшей судьбе.

- Его знания и энергия нам еще пригодятся. О его назначении на другую должность объявим позднее, - подчеркнул Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU