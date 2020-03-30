2020-03-30T07:59:52+03:00
Происшествия

Финансовая пирамида в Башкирии оставила без денег четырех тысяч человек

Они лишились в общей сложности 600 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подозреваемых оставили под стражейПодозреваемых оставили под стражей
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В Башкирии сотрудники полиции задержали афериста, создавшего финансовую пирамиду, в которую вложились четыре тысячи человек. Общий ущерб составил 600 млн рублей. Подробности сообщили в пресс-службе МВД республики.

Следствие полагает, что криминальную структуру организовал бывший руководитель потребительского кооператива. Вместе с сообщником он принимал денежные вклады от граждан, взамен обещая выплачивать проценты. Филиалы фирмы были открыты в Уфе и десяти других городах Башкирии. В общей сложности обманутыми «вкладчиками» стали более четырех тысяч человек, которому потеряли в общей сложности 600 млн рублей.

Сейчас как организатор пирамиды, так и его подельник находятся под стражей. На них завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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