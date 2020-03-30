2020-03-30T09:33:25+03:00
Общество

Уфимское котокафе может закрыться из-за коронавируса

Котикам требуется ежедневный уход
Эльвина АПАРИНА
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За все время работы в стенах кафе нашли дом 135 котиковЗа все время работы в стенах кафе нашли дом 135 котиков
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В столице Башкирии под угрозой закрытия находится уфимское котокафе «Котейная». Владельцы убедительно просят неравнодушных помочь им. До 5 апреля заведение вынуждено закрыться на карантин.

- Что будет потом? Никто не знает. И как бы громко это не звучало, но закрытие котокафе на неделю сильно приближает нас к закрытию насовсем. Наши подопечные нуждаются в ежедневном уходе, и самое главное - нам надо оплачивать дорогостоющую аренду, - говорится в сообщение во «Вконтакте».

Владельцы заведения верят, что благодаря добрым людям им получится пережить проблемы, которые доставил коронавирус.

- За все время работы в наших стенах нашли дом 135 котиков, помогите нам сделать это число еще больше, - пишут в группе во «Вконтакте».

Всю подробную информацию и о том, как помочь котикам, можно узнать здесь.

Котокафе "Котейная" открылось в 2016 году молодыми супругами. Цель такого заведения - пристроить бездомных животных, которых спали волонтеры. В кафе подают только чай и кофе, также можно купить корм для котиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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