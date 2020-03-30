2020-03-30T07:08:35+03:00
Происшествия

В Башкирии «Нексия» влетела в фуру, трое пострадали

ДТП произошло на трассе Уфа-Оренбург
Эльвина АПАРИНА
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Сейчас в ГИБДД по факту аварии начато разбирательство.Сейчас в ГИБДД по факту аварии начато разбирательство.
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Вчера рано утром, 29 марта, в Аургазинском районе на трассе Уфа-Оренбург столкнулись фура и «Дэу Нексия». Как рассказали в ГИБДД, 24-летний житель Салавата за рулем иномарки въехал в попутный большегруз с прицепом Schmitz.

Удар был довольно сильный, что в ДТП пострадали сам водитель легковушки и два его пассажира. Сейчас в ГИБДД по факту аварии начато разбирательство.

За минувшие сутки на дорогах республики произошло пять ДТП, в которых пострадали семь человек. Сотрудники полиции выявили более двух тысяч нарушений ПДД и задержали 54 нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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