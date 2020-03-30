Уроженка Башкирии победила на передаче в федеральном канала

30 Март 2020 2020-03-30T06:54:06+03:00

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Башкирия славится своими талантами – на этот раз по федеральному каналу «Россия 1» показали уроженку Октябрьского Яну Клявиня. Женщина решила поучаствовать в вокальном конкусе «Ну-ка, все вместе!» и победила.

Стать первой было непросто, потому что конкурентами были сильнейшие вокалисты, сообщает газета «Октябрьский нефтяник».

Жительница Башкирии боролась изо всех сил – она опередила свою соперницу с известной песней группы Queen «The Show Must Go On» на три балла и стала первой. Яна с гордостью забрала свой заслуженный кубок проекта и вознаграждение миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU