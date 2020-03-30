Власти Башкирии опровергли информацию о закрытии Уфы из-за коронавируса
Слухи прокомментировали на брифинге
Уфу пока закрывать не будут
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На брифинге по вопросам профилактики коронавирусной инфекции обсудили фейковые новости. Напомним, что в социальных сетях накануне появились данные, что Башкирия закрывает свои границы, а Уфу и вовсе закроют. "Новости" публиковали вместе с фотографиями, на которых стражи порядка якобы оцепили дорогу.
Глава минздрава республики заявил, что данная информация – ложь.
- Вчера у нас проходило заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Таких вопросов даже не обсуждалось, - сказал Забелин.
ИСТОЧНИК KP.RU