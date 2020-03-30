2020-03-30T06:38:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Башкирии опровергли информацию о закрытии Уфы из-за коронавируса

Слухи прокомментировали на брифинге
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Уфу пока закрывать не будутУфу пока закрывать не будут
Изменить размер текста:

На брифинге по вопросам профилактики коронавирусной инфекции обсудили фейковые новости. Напомним, что в социальных сетях накануне появились данные, что Башкирия закрывает свои границы, а Уфу и вовсе закроют. "Новости" публиковали вместе с фотографиями, на которых стражи порядка якобы оцепили дорогу.

Глава минздрава республики заявил, что данная информация – ложь.

- Вчера у нас проходило заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Таких вопросов даже не обсуждалось, - сказал Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уроженка Башкирии победила на передаче в федеральном канала
Власти Башкирии опровергли информацию о закрытии Уфы из-за коронавируса
«Был отличным семьянином и отцом»: стала известна личность погибшего в ДТП парня из Башкирии
Шашлыков не будет: в Уфе закрыли мангальные зоны, на которые во время карантина ринулись горожане
В Башкирии вторую неделю ищут 32-летнюю Анну Николаеву
В Башкирии спасатели помогли рыбаку, застрявшему посреди водоема
На «анти-карантинной» вечеринке в Уфе полиция задержала 11 человек
На блошиный рынок в Уфе нагрянула полиция, продавцов разогнали
В Уфе выключили подсветку зданий в рамках «Часа Земли»
«Пир во время чумы»: Белый дом Башкирии осудил шашлыки в период карантина
Власти Башкирии объяснили, какие предприятия будут работать на длинных выходных
Стала известна личность пятого зараженного коронавирусом в Башкирии
Синоптики рассказали, какими будут последние дни марта в Башкирии
Выявлен новый случай заражения коронавирусом в Башкирии
В нерабочую неделю газета «Комсомольская правда» в Уфе будет выпускаться как обычно
В масках запрещено! Бар в Уфе, несмотря на карантин, предлагает прийти в заведение и умереть героем
«Мэр приехал движ нам закрыть»: в Нефтекамске молодежь «отмечала» карантин в баре
В Башкирии 30-летний водитель скончался в реанимации после ДТП
Бизнесмен из Уфы предоставит транспорт, чтобы развозить продукты и лекарства пожилым
Несмотря на рекомендацию сидеть дома, жители Уфы рванули на шашлыки в первые дни карантина
В Башкирии экстренно обрабатывают рынок из-за продавца, у которого нашли коронавирус
В Уфе отменили ограничения на въезд для большегрузов
«Мы удивим вас сроками»: глава Башкирии поделился фотографиями с места строительства инфекционной больницы
В Уфе в торговом центре заметили странную женщину: она специально трогала все витрины и поручни
«Невозможно представить спектакли без его участия»: в соседнем регионе скорбят по актеру из Башкирии
В Уфе начали дезинфицировать улицы и остановки транспорта
Это большой риск: Мэрия Уфы обратилась к пожилым людям с просьбой оставаться дома