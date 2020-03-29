Шашлыков не будет: в Уфе закрыли мангальные зоны, на которые во время карантина ринулись горожане

29 Март 2020 2020-03-29T19:36:13+03:00

Правда, в итоге люди стали собираться за их пределами

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Власти Уфы приняли решение закрыть мангальную зону в парке Лесоводов. Напомним, что многие горожане, не придав значения рекомендациям посидеть дома на время карантина, высыпали на площадку жарить шашлыки. Сотрудники Администрации Советского района вместе с коллегами из других организаций явились в парк и настоятельно попросили отдыхающих покинуть территорию, а саму зону с мангалами закрыли на неопределенный срок.

"Нерабочая неделя - это период самоизоляции и минимизации социальных контактов. Это отличная возможность провести время дома", - напомнил глава управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Советского района Марат Муллаянов.

Однако, хоть зона мангалов и закрыта, желающих отдохнуть это мало останавливает. Горожане просто переместились с машинами и всем необходимым поодаль.

Многие уфимцы просто стали готовить шашлыки за пределами мангальной зоныФото: Яна БАЗЕКИНА

ИСТОЧНИК KP.RU