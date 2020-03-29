В Башкирии вторую неделю ищут 32-летнюю Анну Николаеву

29 Март 2020 2020-03-29T18:09:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Близкие 32-летней жительницы Башкирии Анны Николаевой обеспокоены. От женщины вторую неделю нет вестей. 16 марта она вышла из дома в городе Янаул и пропала. По информации волонтеров отряда "Лиза Алерт", основное направление ее поисков - Янаул-Уфа.

Приметы пропавшей: рост 170 см, среднее телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения была одета в черную дубленку с воротником и окантовкой капюшона из серо-белого песца, черные лосины, черные высокие сапоги и белую вязаную шапку.

Всех, кто обладает какими-либо ценными сведениями о передвижениях или местонахождении женщины, просят позвонить 8 800 700 54 52 (горячая линия волонтеров) или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU