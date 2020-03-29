2020-03-29T13:05:53+03:00
Общество

«Пир во время чумы»: Белый дом Башкирии осудил шашлыки в период карантина

Горожане высыпали на природу, когда должны были самоизолироваться
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В первые дни карантина жители Башкирии массово выдвинулись на природу. Компании, жарящие шашлыки, заметили не только в уфимских парках, но и в Сибае, Нефтекамске и других городах. Это вызвало возмущение тех, кто соблюдает режим изоляции. Осудил поведение отдыхающих и Белый дом республики.

«Это пир во время чумы, простите, я не сгущаю краски», - заявила на брифинге, посвященном коронавирусу, начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. - «Эта неделя не отдых, а возможность исключить контакты и распространение инфекции. Когда люди собираются по нескольку человек и жарят шашлыки они, так или иначе контактируют. Мы бы советовали прислушаться к рекомендациям по самоизоляции и к здравому смыслу».

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отметил, что ограничения на подобное времяпрепровождение касаются главным образом людей старшего поколения и тех, кто вернулся из-за рубежа. Им в обязательном порядке нужно оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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