Власти Башкирии объяснили, какие предприятия будут работать на длинных выходных

29 Март 2020 2020-03-29T12:42:07+03:00

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На очередном брифинге Минздрава Башкирии, посвященном ситуации с коронавирусом, обсуждалось, какие предприятия региона будут работать на предстоящей неделе, а какие нет. Напомним, что с 30 марта по 3 апреля в России официально объявлена нерабочая неделя.

"Этот указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы", - пояснил министр промышленности и энергетики Башкирии Александр Шельдяев.

Кроме того, по его словам, работу продолжат предприятия ТЭК, горно-рудной промышленности, металлургии и металлических производств, предприятия легкой промышленности, производства одежды, текстиля, обуви, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

До 16:00 на сайте министерства промышленности региона будет выложен полный перечень предприятий. Если ваша организация вышла на работу, хотя не входит в этот перечень, можно направить обратиться за разъяснениями в министерство.

К слову, сотрудники предприятий, которые не участвуют в непрерывном процессе, должны быть отпущены на карантин. Это касается также молодых мам и тех, кто напишет заявление, что не готов выходить на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU