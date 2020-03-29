Стала известна личность пятого зараженного коронавирусом в Башкирии
В Башкирии уже пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня, 29 марта, на брифинге в минздраве подтвердили очередной случай заражения. Пятым зараженным оказался студент, который учился во Франции с 1 сентября.
- Он был в контакте довольно длительное время. По прибытии находился на самоизоляции, клинических проявлений не было. С сегодняшнего дня госпитализирован и будет проходить лечение в стационаре, - пояснил глава регионального Роспотребнадзора Олег Мавлютов.
Известно, что в Россию он прилетел 14 марта, в Башкирию - 15 марта. Состояние всех зараженных оценивается как удовлетворительное.
Всего в стационарах Башкирии с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 97 человек, из них 16 - несовершеннолетние.
ИСТОЧНИК KP.RU