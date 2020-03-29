2020-03-29T12:42:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Выявлен новый случай заражения коронавирусом в Башкирии

О пятом заболевшем сообщает оперативный штаб по коронавирусу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Башкирии подтвердился еще один случай заражения коронавирусом. Теперь число заболевших в регионе достигло пяти человек. Об очередном зараженном сообщил сегодня, 29 марта, оперативный штаб по коронавирусу. Кто стал пятым носителем новой инфекции в республике, пока не известно.

Напомним, остальные заразившиеся подхватили вирус за рубежом. Две жительницы Дюртюлей 35 и 50 лет совершали круиз по Средиземному морю, 13-летний ребенок из Уфимского района отдыхал в Италии, а 51-летний уфимец находился в поездке по странам Европы.

Пациенты находятся в инфекционной больнице №4 в Уфе, в специальных боксах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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