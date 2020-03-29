2020-03-29T10:39:24+03:00
Общество

В масках запрещено! Бар в Уфе, несмотря на карантин, предлагает прийти в заведение и умереть героем

Бар продолжает свою работу несмотря ни на что
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Не все заведения Уфы восприняли всерьез требование властей прекратить работу в связи с карантином. Некоторые бары, как оказалось, не только работают, но и активно зазывают к себе посетителей.

Так, одно из заведений в центре башкирской столицы опубликовало на своей странице в Инстаграме фото с подписью: "Всегда готов к посещению! Мы верим! Что все будет отлично!" Судя по следующим снимкам в профиле, бар и правда продолжает обслуживать всех желающих. Более того, в заведении приветствуется отказ от масок и антисептиков.

"Запрещено использование дезинфицирующих средств и масок. Сюда приходят умирать как герои, с бокалом пива в руке", - гласит вывеска на двери бара.

Напомним, что в другое заведение, устроившее дискотеку в режим карантина, вчера, 28 марта, уже явилась полиция. Теперь владельцам грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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