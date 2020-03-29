2020-03-29T08:49:13+03:00
Происшествия

В Башкирии 30-летний водитель скончался в реанимации после ДТП

Медики борются за жизнь водителя второго авто
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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В полночь 28 марта в Белебее произошла смертельная авария. В Госавтоинспекции республики рассказали, что на улице Красноармейской столкнулись лоб в лоб ВАЗ-2112 и Datsun on-DO.

Удар пришелся как раз со стороны водителей. Их обоих - 30-летнего водителя отечественного авто и 32-летнего мужчину из иномарки - увезли в больницу. К сожалению, травмы первого из них оказалась слишком серьезными, он скончался в реанимации. Состояние второго мужчины не уточняется.

По факту дорожного инцидента начато разбирательство.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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