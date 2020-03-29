Синоптики рассказали, какими будут последние дни марта в Башкирии

29 Март 2020 2020-03-29T12:00:29+03:00

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В ближайшие дни погода в Башкирии будет солнечной и теплой - совсем не располагающей к самоизоляции в четырех стенах. По прогнозам Башгидромета, в понедельник, 30 марта, осадков в регионе не ожидается, погода будет ясной и солнечной. Температура воздуха ночью составит -2,+3°, а днем столбик термометра поднимется до +13 градусов. Умеренный ветер будет дуть с юга и юго-запада.

Аналогичную погоду синоптики предрекают и во вторник, 31 марта.

Вместе с тем в начале апреля через республику могут пройти холодные атмосферные фронты, которые несут с собой осадки в виде мокрого снега и дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU