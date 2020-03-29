2020-03-29T12:00:29+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какими будут последние дни марта в Башкирии

Оставаться на самоизоляции жителям республики будет непросто
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В ближайшие дни погода в Башкирии будет солнечной и теплой - совсем не располагающей к самоизоляции в четырех стенах. По прогнозам Башгидромета, в понедельник, 30 марта, осадков в регионе не ожидается, погода будет ясной и солнечной. Температура воздуха ночью составит -2,+3°, а днем столбик термометра поднимется до +13 градусов. Умеренный ветер будет дуть с юга и юго-запада.

Аналогичную погоду синоптики предрекают и во вторник, 31 марта.

Вместе с тем в начале апреля через республику могут пройти холодные атмосферные фронты, которые несут с собой осадки в виде мокрого снега и дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе выключили подсветку зданий в рамках «Часа Земли»
«Пир во время чумы»: Белый дом Башкирии осудил шашлыки в период карантина
Власти Башкирии объяснили, какие предприятия будут работать на длинных выходных
Стала известна личность пятого зараженного коронавирусом в Башкирии
Синоптики рассказали, какими будут последние дни марта в Башкирии
Выявлен новый случай заражения коронавирусом в Башкирии
В нерабочую неделю газета «Комсомольская правда» в Уфе будет выпускаться как обычно
В масках запрещено! Бар в Уфе, несмотря на карантин, предлагает прийти в заведение и умереть героем
«Мэр приехал движ нам закрыть»: в Нефтекамске молодежь «отмечала» карантин в баре
В Башкирии 30-летний водитель скончался в реанимации после ДТП
Бизнесмен из Уфы предоставит транспорт, чтобы развозить продукты и лекарства пожилым
Несмотря на рекомендацию сидеть дома, жители Уфы рванули на шашлыки в первые дни карантина
В Башкирии экстренно обрабатывают рынок из-за продавца, у которого нашли коронавирус
В Уфе отменили ограничения на въезд для большегрузов
«Мы удивим вас сроками»: глава Башкирии поделился фотографиями с места строительства инфекционной больницы
В Уфе в торговом центре заметили странную женщину: она специально трогала все витрины и поручни
«Невозможно представить спектакли без его участия»: в соседнем регионе скорбят по актеру из Башкирии
В Уфе начали дезинфицировать улицы и остановки транспорта
Это большой риск: Мэрия Уфы обратилась к пожилым людям с просьбой оставаться дома