В Уфе выключили подсветку зданий в рамках «Часа Земли»

29 Март 2020 2020-03-29T14:03:30+03:00

В этом году экологическая акция прошла более скромно

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Уфа приняла участие в акции «Час Земли». В ходе нее все неравнодушные к экологическим проблемам с 20:30 до 21:30 по местному времени выключают свет. В Уфе акцию поддержали предприятия торговли, культурные и образовательные организации. Они полностью выключили подсветку или приглушили ее на час. Фонари погасли возле фонтана "Семь девушек", в темноту погрузился Башдрамтеатр и десятки других учреждений.

В мэрии города уточнили, что в этом году пришлось обойтись без массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU