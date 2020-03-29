2020-03-29T09:41:13+03:00
Общество

«Мэр приехал движ нам закрыть»: в Нефтекамске молодежь «отмечала» карантин в баре

Глава города осудил несознательных нефтекамцев в соцсетях
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Стоп-кадр из роликаСтоп-кадр из ролика
Изменить размер текста:

Глава Нефтекамска Ратмир Мавлиев выложил на своей странице в Facebook видео, где молодежь распивает спиртные напитки в барах, несмотря на рекомендации оставаться дома. Ролик собран из «сториз» нескольких парней в Инстаграм. На кадрах видно, как сначала молодые люди спокойно пьют алкоголь, а затем в заведении начинается какая-то шумиха и на видео появляется подпись - «мэр города приехал движ нам закрыть», за кадром при этом слышатся нецензурные комментарии.

«Наглядный пример того, как некоторые несознательные нефтекамцы проводят время в период изоляции. Вместо дома - развлекательное заведение, вместо витаминов - алкоголь», - возмутился на своей страничке мэр Нефтекамска.

Он осудил людей в кадре за то, что они пренебрегают мерами предосторожности и личной безопасности.

«Зря. Я ещё раз призываю жителей и гостей Нефтекамска минимизировать контакты с людьми и без необходимости не посещать общественные места», - обратился к горожанам мэр Нефтекамска.

Мавлиев заверил, что рейды мобильных групп будут проводиться и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В нерабочую неделю газета «Комсомольская правда» в Уфе будет выпускаться как обычно
В масках запрещено! Бар в Уфе, несмотря на карантин, предлагает прийти в заведение и умереть героем
«Мэр приехал движ нам закрыть»: в Нефтекамске молодежь «отмечала» карантин в баре
В Башкирии 30-летний водитель скончался в реанимации после ДТП
Бизнесмен из Уфы предоставит транспорт, чтобы развозить продукты и лекарства пожилым
Несмотря на рекомендацию сидеть дома, жители Уфы рванули на шашлыки в первые дни карантина
В Башкирии экстренно обрабатывают рынок из-за продавца, у которого нашли коронавирус
В Уфе отменили ограничения на въезд для большегрузов
«Мы удивим вас сроками»: глава Башкирии поделился фотографиями с места строительства инфекционной больницы
В Уфе в торговом центре заметили странную женщину: она специально трогала все витрины и поручни
«Невозможно представить спектакли без его участия»: в соседнем регионе скорбят по актеру из Башкирии
В Уфе начали дезинфицировать улицы и остановки транспорта
Это большой риск: Мэрия Уфы обратилась к пожилым людям с просьбой оставаться дома