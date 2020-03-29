«Мэр приехал движ нам закрыть»: в Нефтекамске молодежь «отмечала» карантин в баре

29 Март 2020 2020-03-29T09:41:13+03:00

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Глава Нефтекамска Ратмир Мавлиев выложил на своей странице в Facebook видео, где молодежь распивает спиртные напитки в барах, несмотря на рекомендации оставаться дома. Ролик собран из «сториз» нескольких парней в Инстаграм. На кадрах видно, как сначала молодые люди спокойно пьют алкоголь, а затем в заведении начинается какая-то шумиха и на видео появляется подпись - «мэр города приехал движ нам закрыть», за кадром при этом слышатся нецензурные комментарии.

«Наглядный пример того, как некоторые несознательные нефтекамцы проводят время в период изоляции. Вместо дома - развлекательное заведение, вместо витаминов - алкоголь», - возмутился на своей страничке мэр Нефтекамска.

Он осудил людей в кадре за то, что они пренебрегают мерами предосторожности и личной безопасности.

«Зря. Я ещё раз призываю жителей и гостей Нефтекамска минимизировать контакты с людьми и без необходимости не посещать общественные места», - обратился к горожанам мэр Нефтекамска.

Мавлиев заверил, что рейды мобильных групп будут проводиться и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU