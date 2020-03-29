2020-03-29T07:08:14+03:00
Общество

Несмотря на рекомендацию сидеть дома, жители Уфы рванули на шашлыки в первые дни карантина

Очевидно, горожане не слишком серьезно отнеслись к рекомендациям властей и врачей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Следующая неделя в стране объявлена нерабочей, чтобы сдержать распространение коронавируса. Власти и врачи рекомендовали всем оставаться дома на самоизоляции, но большинство уфимцев, судя по всему, услышали лишь слово "выходные" и рванули на шашлыки.

В первый же день карантина, 28 марта, парк Лесоводов наводнили горожане. В соцсетях появились снимки, где видно, как целые семьи спокойно жарят шашлыки, радуясь весеннему теплу.

"Объявили карантин, а не каникулы!" - возмущается автор фото.

Большинство пользователей соцсетей это возмущение разделили, попеняв отдыхающим на то, что те думают только о себе. Однако нашлись и те, кто встал на защиту нарушителей карантина, мол, они же отдыхают семьями и "не обнимаются со всеми, кто там присутствует", да и официального запрета выходить из дома нет.

Напомним, что рекомендациям оставаться дома не вняли и завсегдатаи ночных клубов. В одном из заведений Уфы устроили вечеринку, хотя все дискотеки в городе запрещены. Веселье прервала нагрянувшая полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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