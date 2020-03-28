2020-03-28T19:33:39+03:00
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В Уфе отменили ограничения на въезд для большегрузов

Фуры смогут свободно передвигаться по городским улицам
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшую пятницу, 27 марта, состоялось дистанционное заседание горсовета Уфы. Депутаты приняли решение отменить сезонные ограничения на въезд в город тяжеловесных грузовиков. Ранее весной на городские улицы большегрузам выезжать было запрещено. Такие ограничения вводили, чтобы крупные грузовики не разбили дорогу.

Однако вчера депутаты горсовета разрешили большегрузам проезжать по городу в период с 25 марта по 23 апреля. Отмена ранее принятого решения связана, как нетрудно догадаться, с мерами по поддержке экономики региона, которая страдает из-за коронавируса и падения курса рубля.

Как оказалось, перевозчики уже заплатили 6,2 млн рублей в счет возмещения ущерба, который грузовики приносят городским дорогам. Эти деньги им вернут – такое решение принял горсовет Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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