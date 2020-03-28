В Уфе в торговом центре заметили странную женщину: она специально трогала все витрины и поручни
На днях, в уфимском торговом центре «Ультра» посетители и продавцы стали очевидцами странного поведения пожилой женщины. Тогда ТЦ еще работал в полную силу и народа там было приличное количество. Одна из покупательниц сняла на камеру мобильного телефона, как женщина ходит по всему этажу и трогает все поверхности.
На кадрах видно, как пенсионерка подходит то к урне, то к ограждению, то к витрине и протирает поверхность руками. Некоторые очевидцы предположили, что она «распространяет какую-то заразу». А другие пришли к выводу, что у пожилой женщины могут быть проблемы с психикой и она попала под «весеннее обострение».
На сегодняшний день торговые центры в Уфе не работают в связи с режимом повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Посетительница ТЦ в Уфе странно себя ведет .
ИСТОЧНИК KP.RU