«Невозможно представить спектакли без его участия»: в соседнем регионе скорбят по актеру из Башкирии

28 Март 2020 2020-03-28T16:46:15+03:00

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Тысячи жителей из двух регионов скорбят по погибшему в жутком ДТП актеру Альметьевского театра драмы Ильшату Агееву. Уроженец Татышлинского района Башкирии получил известность в соседнем Татарстане как выдающийся актер и талантливый певец. Напомним, он погиб в автомобильной аварии на трассе Казань-Оренбург. На его «Богдан» внезапно вылетела со встречной полосы «Toyota». Супруга актера выжила, сейчас она находится в реанимации.

После трагической гибели Ильшата Агеева в его родном Альметьевском театре установили самодельный мемориал. Прямо в гримерке. Соболезнования приходят как от его коллег из театров и учреждений культуры, так и от обычных жителей Татарстана и Башкирии – от зрителей, кому запомнился актерский талант Ильшата.

- Невозможно представить спектакли без его участия. Покойся с миром, - скорбит жительница Альметьевска.

В комментариях под постом с соболезнованиями в официальной группе театра лишь скорбь и слезы.

- Какой красивый, мягкий голос. Так может спеть только тот, кто окончил Консерваторию. Ильшат, ты был актером, которому подходила любая роль! Ты не должен был умирать. Но это судьба, - оставила послание его поклонница.

ИСТОЧНИК KP.RU