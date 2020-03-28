2020-03-28T16:05:26+03:00
Общество

В Уфе начали дезинфицировать улицы и остановки транспорта

Коммунальщики башкирской столицы вышли на борьбу с распространением коронавируса
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Сегодня, 28 марта, в Уфе сотрудники коммунальных служб начали обрабатывать улицы, тротуары, остановки транспорта и подъезды специальным раствором. Дезинфекцию проводят чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции в башкирской столице. Напомним, на сегодняшний день на территории Башкирии действует режим повышенной гогтовности. На карантин закрыты кинотеатры и учреждения культуры, фитнес-центры и бассейны, спа-салоны, торговые центры и салоны красоты.

С самого утра в каждом из районов Уфы начали ездить машины с водяными пушками, которые обрабатывают специальными средствами как проезжую часть, так и тротуары. Сегодня должны продезинфицировать только в одном Ленинском районе 65 остановок транспорта. Обрабатываются также подъезды, лестничные пролеты и лифты, и детские площадки.

Такая глобальная санитарная обработка Уфы не должна была стать неожиданностью для жителей города. Об этом еще в минувший четверг, 26 марта, предупреждал глава Башкирии Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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