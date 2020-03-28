Это большой риск: Мэрия Уфы обратилась к пожилым людям с просьбой оставаться дома

28 Март 2020 2020-03-28T15:14:30+03:00

Карантин для людей старше 65 лет объявили по всей Башкирии

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Накануне глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, усиливающий режим повышенной готовности на территории республики. Виной экстренным мерам, как известно, коронавирусная инфекция, которая распространяется по всему миру. Согласно документу, пожилым людям старше 65 лет нельзя выходить из домов и квартир, чтобы избежать заражения.

С обращением к старшему поколению выступили и в мэрии Уфы.

- Мы настоятельно рекомендуем всем не выходить из дома без особой нужды. И главное – ограничить общение с людьми. Это большой риск. Как говорили наши предки: «Здоровье – главное богатство». Все зависит от нас самих! – обратились чиновники городской администрации к жителям Уфы.

Как отметили в мэрии башкирской столицы, соблюдать режим изоляции следует также людям, у которых есть хронические заболевания, болезни сосудов и сердца, и всем, у кого снижен иммунитет.

- Просим вас воздержаться от посещения общественных мест. Они тоже создают угрозу заражения, - подчеркнули в мэрии.

Помощь и консультацию жители Уфы могут получить по телефону: 8-800-250-56-04. Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU