2020-03-28T14:05:14+03:00
Общество

В Башкирии началось производство защитных комбинезонов для борьбы с коронавирусом

Первую партию уже выпустили и передали полицейским
Павел КРАЙНОВ
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Фото: минипромторг БашкирииФото: минипромторг Башкирии
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На трех предприятиях в Башкирии начали шить специальные защитные комбинезоны. Чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции на территории республики, сотни людей проводят проверки пассажиров на воздушном, автомобильном и железнодорожном транспорте. Им просто необходимо носить такие костюмы.

Как сообщает министерство промышленности и торговли Башкирии, первую партию особой спецодежды уже выпустили в количестве 250 штук. Всего планируют пошить 5 тысяч штук. Материалы уже закупили три предприятия республики: «Искож», ГК «Магеллан» и «MadyArt».

Первые защитные комбинезоны для тех, кто находится на острие борьбы с коронавирусом уже передали. Спецодежду получили сотрудники МВД по Башкирии. Следующую партию передадут в международный аэропорт Уфа и «Башавтотранс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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