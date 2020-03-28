2020-03-28T08:05:32+03:00
Общество

По всей Башкирии ввели карантин для людей старше 65 лет

Соответствующий указ подписал глава республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Режим повышенной готовности, который уже действует на всей территории Башкирии постепенно ужесточается. Решением главы республики с 28 марта закрываются все торговые центры, салоны красоты, бани и СПА-салоны. О закрытии кафе и ресторанов речи пока не идет. К тому же, с сегодняшнего дня вводится карантин для всех жителей региона старше 65 лет.

Пожилым людям, а также страдающим болезнями легких, почек и системы кровообращения и онкологическими заболеваниями необходимо самоизолироваться дома. Выходить можно только в случае крайней необходимости: за продуктами в магазин или за лекарствами в аптеку. За исполнением этого указа будут следить патрули полицейских.

Если пожилого человека заметят на улице полицейские, они должны будут разъяснить гражданину о необходимости соблюдать карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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