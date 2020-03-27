В стационарах Башкирии с подозрением на коронавирус наблюдается 13 детей
Всего под присмотром врачей находятся 79 человек
В Башкирии обследовано 2899 человек
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В стационарах Башкирии по состоянию на 27 марта с подозрением на коронавирус наблюдаются 79 человек, среди которых 13 детей. Оперативные данные привел министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Главный медик республики пояснил, что речь идет о гражданах с симптомами ОРВИ, которые за последние 14 дней вернулись из стран с неблагополучной эпидобстановкой.
На сегодняшний день новую коронавирусную инфекцию выявили у четырех жителей Башкирии. Всего обследовано 2899 человек.
Напомним, накануне в прямой эфир вышла женщина, инфицированная COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU