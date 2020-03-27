В стационарах Башкирии с подозрением на коронавирус наблюдается 13 детей

27 Март 2020 2020-03-27T14:15:36+03:00

В Башкирии обследовано 2899 человек

Всего под присмотром врачей находятся 79 человек

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В стационарах Башкирии по состоянию на 27 марта с подозрением на коронавирус наблюдаются 79 человек, среди которых 13 детей. Оперативные данные привел министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Главный медик республики пояснил, что речь идет о гражданах с симптомами ОРВИ, которые за последние 14 дней вернулись из стран с неблагополучной эпидобстановкой.

На сегодняшний день новую коронавирусную инфекцию выявили у четырех жителей Башкирии. Всего обследовано 2899 человек.

Напомним, накануне в прямой эфир вышла женщина, инфицированная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU