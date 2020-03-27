Уфимцев призвали воздержаться от поездок и не посещать торговые центры из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T13:44:38+03:00

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Администрация Уфы обратилась к горожанам с официальным обращением в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Жителей башкирской столицы призвали «свести к минимуму общественную и личную активность» в период предстоящей нерабочей недели. Власти отметили, что безопасность граждан зависит от ответственности каждого.

В мэрии также попросили жителей воздержаться от поездок и не покидать пределы города, чтобы навестить родственников в других населенных пунктах республики. Кроме того, уфимцам не рекомендуется посещать торговые центры, парки и места массового скопления людей.

"Проявите понимание к необходимым мерам профилактики и действуйте со всей ответственностью", - призывает городская администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU