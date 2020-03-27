2020-03-27T13:18:32+03:00
Общество

«Для нас это не явилось шоком»: власти Башкирии – о ситуации с коронавирусом

Владислав КАЗАНЦЕВ
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Правительства Башкирии пытается поддержать местные предприятияПравительства Башкирии пытается поддержать местные предприятия
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Вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров рассказал о реакции властей республики на угрозу распространения коронавируса. Он отметил, что регион, в отличие от других субъектов, готовился к приходу инфекции заранее.

«Мы не можем сказать, что для нас это [коронавирусная инфекция] явилось шоком. На основании опыта мы пытались быстро адаптироваться к вызовe. Многие решения, которые мы приняли, идут с опережением федеральных решений. В то время как большинство регионов спрашивают федеральный штаб», – отметил Назаров.

Политик добавил, что даже в условиях распространения вируса власти находят способы поддержки местных производств. В пример он привел строительство больницы под Уфой для инфицированных коронавирусом.

«Вся больница будет построена из материалов, произведенных в Башкирии. За исключением металлоконструкций. Это дало нам возможность договориться с производителями в республике о цене – она будет ниже рынка. Прайс – сразу минус 30%. Это патриотичная акция, не для всех. В непростой период мы даем заказы, которые оплачиваем деньгами – и это дополнительное подспорье для развития предприятий на республики», – сказал вице-премьер онлайн-брифинге по вопросам поддержки экономики в условиях кризиса.

По словам Андрея Назарова, перед властями сейчас стоят две магистральные задачи: защитить граждан от инфекции и спасти экономику региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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