Стало известно, как будут работать рестораны и торговые центры в Башкирии из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T13:09:10+03:00

Власти республики объявили об этом на экстренном брифинге

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Сегодня, 27 марта, в башкирском Белом доме состоялся экстренный брифинг главы Башкирии радия Хабирова и вице-премьера Андрея Назарова по экономической ситуации в регионе. Власти республики разработали план по поддержке бизнеса в связи с проблемами, которые возникли из-за распространения новой коронавирусной инфекции и резкого падения курса рубля.

Кроме всего прочего Радий Хабиров рассказал о том, будут ли работать на следующей неделе торговые центры.

- По торговым центрам решения по закрытию у нас в мыслях не было. Подчеркиваю, пока не было, - заявил Хабиров.

Что касается предприятий общепита, то по ним будет принято отдельное решение.

- Сегодня примем решение и объявим отдельно, - подчеркнул глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU