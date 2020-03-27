Стало известно, как будут работать рестораны и торговые центры в Башкирии из-за коронавируса
Сегодня, 27 марта, в башкирском Белом доме состоялся экстренный брифинг главы Башкирии радия Хабирова и вице-премьера Андрея Назарова по экономической ситуации в регионе. Власти республики разработали план по поддержке бизнеса в связи с проблемами, которые возникли из-за распространения новой коронавирусной инфекции и резкого падения курса рубля.
Кроме всего прочего Радий Хабиров рассказал о том, будут ли работать на следующей неделе торговые центры.
- По торговым центрам решения по закрытию у нас в мыслях не было. Подчеркиваю, пока не было, - заявил Хабиров.
Что касается предприятий общепита, то по ним будет принято отдельное решение.
- Сегодня примем решение и объявим отдельно, - подчеркнул глава республики.
ИСТОЧНИК KP.RU