«Беспрецедентная сумма»: на поддержку бизнеса в Башкирии выделят 15 млрд рублей

27 Март 2020 2020-03-27T12:49:35+03:00

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Правительство Башкирии выделит около 15 млрд рублей на первоочередные меры по поддержке бизнеса. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на онлайн-брифинге по вопросам поддержки экономики в условиях кризиса. Он назвал назвал пакет преференций «беспрецедентным».

Руководитель Башкирии заявил, что власти в первую очередь помогут субъектам малого и среднего предпринимательства и наиболее пострадавшим секторам экономики. Речь идет о туристическом и гостиничном бизнесе, общепите, культурно-массовой сфере, спорте и частных дошкольных учреждениях.

«Несмотря на то, что они не работают и не получают доходы, они все равно терпят издержки, оплачивая коммунальные и иные платежи», – сказал Хабиров.

Поддержка, по словам главы, будет расширяться: «по мере того, как мы будем понимать, как тот или иной сектор экономики будет попадать в сложнейшие ситуации, мы будем менять наш комплексный план».

Вице-премьер правительства РБ Андрей Назаров подчеркнул, что 15 млрд пойдут именно на первоочередные меры по поддержке экономики. Возможно, придется принимать дополнительные - все зависит от ситуации с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU