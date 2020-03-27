2020-03-27T12:34:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии рассказали о судьбе запланированных свадеб

В кафе и ресторанах торжество провести не получится
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня, 27 марта, на традиционном брифинге в минздраве по ситуации с коронавирусом стало известно, что делать тем, кто запланировал жениться в ближайшее время.

- С 28 марта по 5 апреля рекомендовано приостановить работу организаций общественного питания. Если свадьба запланирована там, ее придется перенести, - прокомментировал сотрудник Роспотребнадзора Олег Мавлютов. – Если торжество ожидается дома, то лучше сократить количество гостей.

Напомним, что ранее «КПУфа» сообщала, что жителям региона, которые хотели зарегистрировать свой брак, предлагают перенести церемонию на более поздний срок. Тем, кому не терпится стать мужем и женой придется ограничить количество участников церемонии до 10 человек, включая сотрудников ЗАГСА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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