В Башкирии рассказали о судьбе запланированных свадеб

27 Март 2020 2020-03-27T12:34:56+03:00

В кафе и ресторанах торжество провести не получится

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Сегодня, 27 марта, на традиционном брифинге в минздраве по ситуации с коронавирусом стало известно, что делать тем, кто запланировал жениться в ближайшее время.

- С 28 марта по 5 апреля рекомендовано приостановить работу организаций общественного питания. Если свадьба запланирована там, ее придется перенести, - прокомментировал сотрудник Роспотребнадзора Олег Мавлютов. – Если торжество ожидается дома, то лучше сократить количество гостей.

Напомним, что ранее «КП – Уфа» сообщала, что жителям региона, которые хотели зарегистрировать свой брак, предлагают перенести церемонию на более поздний срок. Тем, кому не терпится стать мужем и женой придется ограничить количество участников церемонии до 10 человек, включая сотрудников ЗАГСА.

ИСТОЧНИК KP.RU