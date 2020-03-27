В Башкирии рассказали о судьбе запланированных свадеб
Сегодня, 27 марта, на традиционном брифинге в минздраве по ситуации с коронавирусом стало известно, что делать тем, кто запланировал жениться в ближайшее время.
- С 28 марта по 5 апреля рекомендовано приостановить работу организаций общественного питания. Если свадьба запланирована там, ее придется перенести, - прокомментировал сотрудник Роспотребнадзора Олег Мавлютов. – Если торжество ожидается дома, то лучше сократить количество гостей.
Напомним, что ранее «КП – Уфа» сообщала, что жителям региона, которые хотели зарегистрировать свой брак, предлагают перенести церемонию на более поздний срок. Тем, кому не терпится стать мужем и женой придется ограничить количество участников церемонии до 10 человек, включая сотрудников ЗАГСА.
ИСТОЧНИК KP.RU