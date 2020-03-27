Никто без медицинской помощи не останется: в Башкирии не закроются больницы и поликлиники из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T12:31:13+03:00

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В Башкирии никто не останется без медицинской помощи, об этом заявили на очередном брифинге, посвященном коронавирусу, в региональном минздраве. Все больницы и поликлиники будут работать в прежнем режиме и принимать пациентов, которым действительно требуется помощь.

- Изменения коснутся только плановой госпитализации и плановых профилактических осмотров, все остальные виды медицинской помощи жители Башкирии получат в полном объеме. Экстренных больных так же будут принимать в поликлиниках, а льготные лекарственные препараты будут выписываться сразу на три месяца, чтобы люди поменьше ходили по поликлиникам и стояли в очередях за рецептами, - заявил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Плановые операции пока также не планируют отменять, единственное, что люди, которые недавно вернулись из-за границы, перед плановой операцией или госпитализацией, должны будут две недели провести в самоизоляции. В случае необходимости, экстренную помощь они сразу же получат.

Напомним, что сейчас в Башкирии 4 подтвержденных случая заражения коронавирусом, включая одного ребенка. Все они продолжают лечение в инфекционной уфимской клинике. С подозрением на опасную инфекцию в стационарах находятся 79 человек, включая 13 детей. Все они обратились в больницу с симптомами ОРВИ, но при этом подтвердили, что вернулись за последние 2 недели из-за границы. Работа с контактными лицами ведется, все они сдают анализы на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU