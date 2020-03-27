2020-03-27T12:31:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Никто без медицинской помощи не останется: в Башкирии не закроются больницы и поликлиники из-за коронавируса

А рецепты на льготные лекарства будут выписываться сразу на три месяца
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
На время закроются только дневные стационарыНа время закроются только дневные стационарыФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Башкирии никто не останется без медицинской помощи, об этом заявили на очередном брифинге, посвященном коронавирусу, в региональном минздраве. Все больницы и поликлиники будут работать в прежнем режиме и принимать пациентов, которым действительно требуется помощь.

- Изменения коснутся только плановой госпитализации и плановых профилактических осмотров, все остальные виды медицинской помощи жители Башкирии получат в полном объеме. Экстренных больных так же будут принимать в поликлиниках, а льготные лекарственные препараты будут выписываться сразу на три месяца, чтобы люди поменьше ходили по поликлиникам и стояли в очередях за рецептами, - заявил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Плановые операции пока также не планируют отменять, единственное, что люди, которые недавно вернулись из-за границы, перед плановой операцией или госпитализацией, должны будут две недели провести в самоизоляции. В случае необходимости, экстренную помощь они сразу же получат.

Напомним, что сейчас в Башкирии 4 подтвержденных случая заражения коронавирусом, включая одного ребенка. Все они продолжают лечение в инфекционной уфимской клинике. С подозрением на опасную инфекцию в стационарах находятся 79 человек, включая 13 детей. Все они обратились в больницу с симптомами ОРВИ, но при этом подтвердили, что вернулись за последние 2 недели из-за границы. Работа с контактными лицами ведется, все они сдают анализы на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
О банковских операциях и порядке гашения кредитов
Компания «БашРТС»: обслуживание граждан будет приостановлено на неделю
В Башкирию завезли сотни тысяч медицинских масок: их продажа в одни руки ограничена
В стационарах Башкирии с подозрением на коронавирус наблюдается 13 детей
Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный вклад «Пока вы дома»
Уфимцев призвали воздержаться от поездок и не посещать торговые центры из-за коронавируса
Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
«Для нас это не явилось шоком»: власти Башкирии – о ситуации с коронавирусом
Стало известно, как будут работать рестораны и торговые центры в Башкирии из-за коронавируса
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 30 марта по 5 апреля
«Беспрецедентная сумма»: на поддержку бизнеса в Башкирии выделят 15 млрд рублей
В Башкирии рассказали о судьбе запланированных свадеб
Никто без медицинской помощи не останется: в Башкирии не закроются больницы и поликлиники из-за коронавируса
Стало известно, кто сменит Тимура Мухаметьянова на посту председателя гостранса Башкирии
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
Заявление ВТБ
Выживший по-уфимски: мужчину с ножевыми ранениями груди бросили умирать посреди поля
Радий Хабиров рассказал, чем закончилась история с подростками, избившими в ТЦ двух мальчиков
В Башкирии оперативно одобрили проект производства антисептиков
Скончался поэт из Башкирии Роберт Миннуллин
В компьютерной игре Half-Life заметили «Башкирское пиво»
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
В Башкирии в связи с коронавирусом заработала горячая линия для предпринимателей