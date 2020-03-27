Стало известно, кто сменит Тимура Мухаметьянова на посту председателя гостранса Башкирии

27 Март 2020 2020-03-27T12:17:43+03:00

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Названо имя преемника председателя гостранса Башкирии Тимура Мухаметьянова, которого официально отправят в отставку на следующей неделе. Вакантное место, по данным издания «МК-Уфа», займет 47-летний Алан Марзаев – глава управления дорожного хозяйства республики. Он возглавил ведомство совсем недавно, в ноябре 2019 года. Ранее работал с Радием Хабировым в администрации президента России. По образованию экономист.

О том, что Мухаметьянов покинет должность, накануне в беседе с журналистами рассказал глава Башкирии. По его словам, дорогами должен заниматься человек «без творческого подхода», который «сказал-сделал». Чиновник возглавлял Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству с июля 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU