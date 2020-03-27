Выживший по-уфимски: мужчину с ножевыми ранениями груди бросили умирать посреди поля

27 Март 2020 2020-03-27T12:10:50+03:00

Однако он смог добраться до ближайшего поселка и попросить о помощи

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Уфимец, оставленный на произвол судьбы посреди поля с ножевыми ранениями груди, смог добраться до ближайшего поселка и попросить о помощи. История неудачного покушения на убийство рассказали в Следственном комитете Башкирии.

Случай произошел еще 14 декабря прошлого года. В правоохранительные органы поступило сообщение из больницы: доставлен 40-летний мужчина с ножевыми ранениями груди в области сердце. Медики спасли пострадавшего, а следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Сыщики выяснили, что раненого доставили в медучреждения из поселка Зинино в пригороде Уфы. Там он попросил местного жителя вызвать «скорую». Установить подозреваемого не удалось. Потерпевший ничего не помнил: ни нападения, ни нападавшего, ни того, как он добрался до поселка из города и куда пропал его же собственный автомобиль, которым он управлял в вечер нападения. Следователи смогли определить круг лиц, с которыми контактировал мужчина. Так им удалось выйти на 29-летнего ранее судимого уфимца. Тот под тяжестью доказательство во всем сознался.

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 декабря 2019 года ранее незнакомые друг другу потерпевший и подозреваемый выпивали дома у последнего. Между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры несколько раз ударил ножом своего гостя в область груди. Думая, что тот уже скончался, подозреваемый затолкал тело в машину потерпевшего и вывез за город, где и оставил в поле. Однако раненый оказался не робкого десятка: он самостоятельно добрался до Зинино и попросил о помощи местного жителя.

Подозреваемому предъявили обвинение. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU