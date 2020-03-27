Радий Хабиров рассказал, чем закончилась история с подростками, избившими в ТЦ двух мальчиков

27 Март 2020 2020-03-27T10:53:24+03:00

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Радий Хабиров на встрече с журналистами, которая прошла накануне, 26 марта, рассказал, чем закончилась история с подростками, которые избили двух мальчиков в уфимском торговом центре. Инцидент получил широкую огласку после того, как руководитель республики поднял проблему на оперативном совещании. Тогда он поручил подчиненным «вытряхнуть» из ТЦ хулиганов.

В беседе с представителями СМИ глава отметил, что личность юных балагуров был установлена, их задержали. Изначально считалось, что они принадлежат к субкультуре АУЕ, романтизирующей криминальное поведение, однако Хабиров это предположение отмел. По его мнению, вредоносная идеология не получила такого же распространения, как в соседних регионах. В качестве негативного примера он привел город Набережные Челны в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU