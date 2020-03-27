В Башкирии оперативно одобрили проект производства антисептиков

27 Март 2020 2020-03-27T10:05:30+03:00

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Правительство Башкирии поддержало проект по созданию в регионе производства антисептических средств. Решение было принято накануне, 26 марта, во время еженедельного «Инвестчаса».

Инициатор и инвестор проекта – директор компании «Торгпромупаковка» Руслан Фазуллин – предложил организовать в Башкирии выпуск дезинфицирующего геля и спрея на основе этилового спирта. В настоящий момент бизнесмен готов вложить в дело порядка 30 млн рублей.

Фазуллин признался главе республике, что был удивлен, насколько быстро ему удалось попасть на «Инвестчас» и представить проект. Он попросил у властей помощи в получении разрешительных документов и субсидий части затрат на покупку оборудования.

Глава Башкирии заявил, что если предприниматель готов «инвестировать в экономику региона и создавать нужное для жителей производство», то власти во всем помогут.

ИСТОЧНИК KP.RU