Скончался поэт из Башкирии Роберт Миннуллин

27 Март 2020 2020-03-27T09:41:39+03:00

Ему был 71 год

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Минувшей ночью в Казани на 72-м году жизни после борьбы с тяжелой болезнью скончался поэт, публицист и журналист Роберт Миниуллин. Печальную весть близкие сообщили через его личную страницу в инстаграме.

Соболезнования выражают деятели культуры и искусства. «Очень печальная новость. Не могу поверить. Прощай, дядя Роберт. Пусть земля тебе будет пухом. Прости нас», – написал в своих соцсетях певец Айдар Галимов.

Минниуллин родился в деревне Шамметово Илишевского района Башкирии. Он лауреат множества государственных премий, под его авторством вышло 34 книги на татарском, русском и башкирском языках.

ИСТОЧНИК KP.RU