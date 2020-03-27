2020-03-27T08:18:34+03:00
Общество

В Башкирии в связи с коронавирусом заработала горячая линия для предпринимателей

Бизнесменам поможет торгово-промышленная палата, но только в определенных случаях
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ТПП РБфото: ТПП РБ
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С 23 марта на базе Торгово-промышленной палаты (ТПП) РБ заработала горячая линия для консультирования предпринимателей. Обращаться туда можно (и нужно) по вопросам форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении договоров в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«По общему правилу, по внешнеторговым контрактам Сертификат о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы удостоверяет ТПП РФ, а по внутренним договорам заключения выдаются в ТПП РБ», – пояснили в ведомстве.

В качестве форс-мажорных обстоятельства расцениваются в определенных случаях. Во-первых, событие произошло на территории России. Во-вторых, должна присутствовать связь между введенными из-за коронавируса ограничениями и невозможностью исполнить контракт.

Консультации ТПП РБ проводятся по телефону горячей линии: 8-800-250-18-15 (с 09:00 по 18:00)

ИСТОЧНИК KP.RU

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