В Башкирии за сутки на трассах сбили двоих пешеходов

27 Март 2020 2020-03-27T07:26:02+03:00

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В минувший четверг, 26 марта, на дорогах Башкирии произошло четыре автомобильные аварии, в которых погибли два человека и еще трое получили травмы. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по республике, за прошедшие сутки дорожные полицейские выявили более 2400 нарушений правил движения и задержали 24 нетрезвых водителя.

Оба смертельных ДТП произошли с участием пешеходов. Так, ночью в Иглинском районе Башкирии на 1545 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск 57-летний водитель грузовика «Volvo» насмерть сбил 32-летнего пешехода. По словам водителя он шел в попутном направлении по краю проезжей части.

Еще одна авария произошла в Уфимском районе. По данным ГИБДД по Башкирии на 1321 километре трассы Москва – Уфа 40-летний мужчина за рулем «Nissan AD» насмерть сбил 30-летнего жителя Уфы. Травмы получил и сам водитель, его доставили в больницу. В причинах и обстоятельствах ДТП теперь будут разбираться дорожные полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU