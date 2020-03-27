В Башкирии продлили на неделю школьные каникулы

27 Март 2020 2020-03-27T07:12:48+03:00

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В минувший четверг, 26 марта, стало известно, что школьные каникулы в Башкирии все-таки продлили. На оперативном совещании в правительстве министр образования республики Айбулат Хажин заявил, что школьники будут отдыхать до 6 апреля. Именно с этого дня, а не со 2 апреля, как предполагалось раньше, начнется четвертая четверть.

По словам министра образования, с 6 апреля в Башкирии начнется дистанционное обучение. До этого дня школам нужно определиться с тем, как они планируют организовать учебный процесс.

Также Айбулат Хажин заявил, что начиная с 28 марта в республике закрываются детские сады. Останутся только «экстренные» группы разных возрастов для родителей, которые будут работать во время всеобщей выходной недели: сотрудники экстренных служб, медики и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU