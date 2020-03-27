Власти Башкирии готовятся к худшему сценарию из-за пандемии коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T07:02:05+03:00

Об этом заявил глава республики на встрече с журналистами

Изменить размер текста: A A

В минувший четверг, 26 марта, глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с журналистами региональных и федеральных СМИ. Поводом для откровенного разговора стало распространение коронавирусной инфекции по России. Напомним, в республике на данный момент выявлено четыре подтвержденных случая. Но региональные власти уже готовятся к самому пессимистичному сценарию.

- Наши жители еще не поняли, что это очень серьезно, - подчеркнул Хабиров.

Он отметил, что поручил своим подчиненным распоряжения подготовится к развитию ситуации по самому худшему сценарию – с массовым заражением и смертями от последствий коронавируса.

Глава Башкирии заявил, что в правительстве региона всерьез думают о введении продуктовых пакетов для для людей на карантине. Власти также планируют значительно сократить расходы на строительство социальных объектов. Радий Хабиров назвал и примерную сумму, которую могут «перекинуть» на борьбу с коронавирусом – 12,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU