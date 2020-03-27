2020-03-27T09:22:33+03:00
Общество

Свадьбы не будет: в Башкирии приостановили выездную регистрацию брака

Об этом сообщили накануне в госкомитете юстиции
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Накануне в госкомитете Башкирии по делам юстиции заявили, что ведомство отменяет выездные регистрации браков. Также отменяются торжественные церемонии нараечения имени. На этим меры госкомюст вынужден пойти из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Всем жителям Башкирии, которые хотели зарегистрировать свой брак, предлагают перенести церемонию на более поздний срок. Тем, кому не терпится стать мужем и женой придется ограничить количество участников церемонии до 10 человек, включая сотрудников ЗАГСА.

В госкомюсте заявили, что заявления о регистрации новорожденных, а также заявления о заключении или расторжении брака, получения свидетельства о смерти или усыновлении ребенка нужно подавать через портал Госуслуг.

Для получения дополнительной информации позвоните по телефонам:

8 (347) 237-67-81, 8 (347) 248-54-70, 8 (347) 248-74-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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