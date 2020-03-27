В Башкирии в квартире нашли тело пятимесячного малыша

27 Март 2020 2020-03-27T07:42:57+03:00

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В одной из квартир Стерлитамака накануне 23 марта было обнаружено тело пятимесячного мальчика. Об этом «КП – Уфа» сообщил собственный источник. Собеседник пояснил, что родители оставили своего маленького сына с дедушкой, он зашел в гости к своему товарищу вместе с ребенком. Внезапно ребенок стал задыхаться, пенсионеры вызвали скорую. К сожалению, приехавшие на место медики констатировали смерть малыша.

Сейчас тело младенца направлено на экспертизу. Правоохранителям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах умер ребенок и установить причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU