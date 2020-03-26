Авиакомпании отменили ряд рейсов между Уфой и Москвой из-за коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T13:12:36+03:00

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Две авиакомпании отменили десятки рейсов между Уфой и Москвой. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Перевозчик Utair отменил рейс UT-591/592 в Москву на 31 марта, 5-7, 10-14, 18-21, 24-28 апреля. По вопросам возврата билетов обращаться по телефону +7 (495) 211-40-30 или через сайт www.utair.ru.

Авиакомпания Red Wings отменила рейс Домодедово-Уфа-Домодедово с 30 марта по 6 апреля. По поводу возврата билетов звонить по телефону +7 (495) 212 12 5 или заполнить форму на сайте flyredwings.com.

Напомним, из Уфы прекращены все прямые рейсы за рубеж. Сегодня на брифинге Минздрава стало известно, что прибывшие прямым рейсом из Москвы в Башкирию не должны самоизолироваться. Их проверяют только в аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU