В Башкирии пассажиров, прибывших прямым рейсом из Москвы, не отправляют на самоизоляцию

26 Март 2020 2020-03-26T12:47:35+03:00

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На сегодняшнем брифинге Минздрава по ситуации с коронавирусной инфекцией начальник регионального Управления Роспотребнадзора сообщил о том, что прибывшие прямым рейсом пассажиры из Москвы по прилете в Башкирию не должны самоизолироваться.

«Если он [пассажир] прибыл из Москвы и не был за границей, самоизоляция ему не нужна. Он может продолжать работать, но при появлении клинических проявлений обязан обратиться к врачу за медицинским наблюдением», – сообщил руководитель надзорного ведомства.

Тем не менее, в самом аэропорту Уфы проверяются рейсы, прибывающие из Москвы и Санкт-Петербурга, потому что это «самые пораженные территории». Лица, прилетевшие из-за рубежа в Башкирию транзитом через Москву, сдают тест на коронавирусную инфекцию.

На данный момент в Москве выявлено 546 инфицированных коронавирусом. В Башкирии - 4.

ИСТОЧНИК KP.RU