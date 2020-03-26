В Башкирии пассажиров, прибывших прямым рейсом из Москвы, не отправляют на самоизоляцию
На сегодняшнем брифинге Минздрава по ситуации с коронавирусной инфекцией начальник регионального Управления Роспотребнадзора сообщил о том, что прибывшие прямым рейсом пассажиры из Москвы по прилете в Башкирию не должны самоизолироваться.
«Если он [пассажир] прибыл из Москвы и не был за границей, самоизоляция ему не нужна. Он может продолжать работать, но при появлении клинических проявлений обязан обратиться к врачу за медицинским наблюдением», – сообщил руководитель надзорного ведомства.
Тем не менее, в самом аэропорту Уфы проверяются рейсы, прибывающие из Москвы и Санкт-Петербурга, потому что это «самые пораженные территории». Лица, прилетевшие из-за рубежа в Башкирию транзитом через Москву, сдают тест на коронавирусную инфекцию.
На данный момент в Москве выявлено 546 инфицированных коронавирусом. В Башкирии - 4.
ИСТОЧНИК KP.RU