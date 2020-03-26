Почему в Уфе из-за коронавируса не закрывают кафе и торговые центры

26 Март 2020 2020-03-26T12:46:27+03:00

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Сегодня, 26 марта, минздрав Башкирии провел брифинг по коронавирусу. По состоянию на сегодняшний день в регионе по-прежнему остаются четыре зараженных. От жителей республики поступил вопрос – почему не закрывают кафе и торговые центры.

Представитель Роспотребнадзора Олег Мавлютов прокомментировал, что «закрытие этих учреждений не предусмотрено ни в одном документе ведомства и ни в одном документе указа главы республики».

- И рестораны, и ряд других учреждений не относятся к потенциально опасным объектам, - сказал Олег Мавлютов. – Взять тот же столик в кафе, он рассчитан на четырех человек, то есть контакт минимальный. А у нас нельзя проводить мероприятиями с количеством от 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU