Главе башкирского Межгорья вынесли «строгое предупреждение» за застолье в кафе

26 Март 2020 2020-03-26T12:00:06+03:00

Терехов заверил, что такое больше не повторится

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Главе башкирского горда Межгорья Илье Терехову вынесли «строгое предупреждение» за застолье в кафе в будний день. Ситуацию рассмотрело местное отделение единороссов. Чиновника снял на камеру местный житель еще в прошлом году. После этого запись оказалась в сети, что вызвало локальный скандал.

На заседании партии Терехов сказал, что проверка по этому случаю уже проходила. Тогда он был еще в должности и.о. городской администрации и находился в отгуле – этот факт подтверждает юридическая проверка. Распространение видео мэр Межгорья назвал «попыткой спланированный провокации». Он отметил, что с автором ролика у него напряженные отношения.

Решение регионального отделения «Единой России» по данной ситуации огласил первый замсекретаря Константин Толкачев. Партия ограничилась «строгим предупреждением о недопустимости подобного поведения впредь», «учитывая безупречную работу» Ильи Терехова на посту главы администрации Межгорья. Чиновник заверил членов комиссии, что «данная ситуация больше не повторится».

ИСТОЧНИК KP.RU